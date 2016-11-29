Ağrı Karayolları 123. Şube ekipleri, sürücüleri kış lastiklerini erkenden takmaları konusunda uyardı.

Karayolları 123. Şube Şefi Fuat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteorolojiden aldıkları verilere göre yarından itibaren kent genelinde 4 gün boyunca kar yağışının etkili olacağını anımsattı.

Öztürk, "Kente kar daha erken yağacak. Sürücülerin bugünden itibaren lastiklerini değiştirmeleri gerekiyor." dedi.

Kış lastiğinin trafik için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarını ve trafikteki aksamaları en az seviyeye indirmek için sürücülerimizin daha duyarlı olması lazım. Sürücülerin özellikle Ağrı-İran ile Ağrı-Erzurum karayollarında kış lastiği olmadan araçlarını trafiğe çıkarmamaları gerekiyor. Karayolları olarak 90 personelimiz, 16 kamyon, 11 greyder, 6 kepçe, bir dozer ile kış boyu bakım evlerinde 7 gün 24 saat kar mücadelesi ve tuzlama çalışmalarına hazırdır."

29 Kasım 2016 , Salı

Bu haber toplam 33 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.