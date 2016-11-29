Aç Kalan Tilkiler Şehre İndi

Ağrı'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler yerleşim alanlarına indi.

Kentte geçen haftalarda etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreye ulaştı.

Kar yağışı ve soğuk yüzünden yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilkiler, köylere inerek yiyecek aradı.

Yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan bir tilki ise Eleşkirt ilçesinde Hayrangöl köyü mevkisinde piknik yapan vatandaşların yanına indi. Vatandaşlar, aç olduğunu düşündükleri tilkiyi mangalda pişirdikleri etten vererek besledi.

Vatandaşlardan Orhan Delikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ile piknik yaptıkları sırada tilkinin yanlarına geldiğini söyledi.

Tilkilerin dağlardaki beyaz örtüden dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı çektiklerini belirten Delikaya, "Arkadaşlarımız ile birlikte mangaldaki etten tilkiyi besledik. Memleketimiz soğuk ve aşırı yağış alıyor. Yaban hayvanlar için doğaya sürekli yem bırakmamız gerekiyor." dedi.

29 Kasım 2016 , Salı

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