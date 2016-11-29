Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen Ağrı Şubesi tarafından “Eğitimde Etkili İletişim ve Motivasyon” konulu konferans düzenlendi.

Patnos Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi salonunda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Ağrı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, programın düzenlenmesinde katkısı bulunan Ağrı Valisi Musa Işın ile Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer'e teşekkür ederek, gençlik ve yatılı okulların önemi ile ilgili anılarını paylaşarak nasihatlerde bulundu.

Patnos'ta 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenlere yönelik düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan ise; 'moral, motivasyon, etkili iletişim, insan psikolojisi, aile içi iletişim, çocukların başarısında ve bilinçli yetişmesinde anne ve babanın rolü, hayata pozitif bakma, hayata gülümseme, televizyon ve internetin bilinçsizce kullanımının olumsuz etkileri, başarıya giden yollar, gençliği bekleyen tuzaklar' konularında bilgiler verdi.

Eğitim Bir-Sen Patnos Şube Başkanı Fikret Ayaz, konferansın ardından Sıtkı Aslanhan'a Eğitim Bir-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ın üç ciltlik eserini hediye etti.

29 Kasım 2016 , Salı

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