Yurt genelinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yurt genelindeki yağışların iç kesimlerde kar yağışına dönüşeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yurt genelindeki yağışların iç kesimlerde kar yağışına dönüşeceği uyarısı yapıldı.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olan yağışların, bu gece Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ve ani sıcaklık düşüşüyle önce Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, yarın ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Göller yöresinin yükseklerinde kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.



Kar yağışının yarın özellikle Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda 10-20 santimetre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 30 santimetre olmasının beklendiği aktarıldı.



Perşembe günü kar yağışının Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Göller yöresinde aralıklarla etkisini sürdüreceği, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun olacağı, bölgedeki kar kalınlığının 10-20, yükseklerde ise yer yer 30 santimetreye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

29 Kasım 2016 , Salı

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