Anayasa değişikliğinde sona doğru

Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde anayasa değişikliği teklifiyle ilgili nihai kararın verilmesi ve kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buluşmasında anayasa değişikliği teklifiyle ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Türkiye'ye daha demokratik ve etkin yönetim anlayışı kazandırmak için uzun bir süredir hazırlıklarını sürdüren AK Parti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, 11 Ekim'de TBMM grup toplantısındaki başkanlık sistemi çıkışıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Bahçeli'nin başkanlık sistemine yönelik "Getirsinler bakalım" sözlerinin ardından, konu üzerinde çalışan AK Parti'nin anayasa kurmayları, anayasa değişiklik teklifine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Bu süreçte Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli de anayasa değişikliği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bahçeli'nin, görüşmede Yıldırım'ın anayasayla ilgili paylaştığı düşünceleri, olumlu bulduğunu dile getirmesinin ardından AK Parti, anayasa değişiklik teklifine ilişkin taslak metni MHP'ye sundu.

Daha sonra parti kurmayları birkaç kez bir araya gelerek, taslak metin üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerinin ardından MHP, konuya ilişkin son değerlendirmesini yazılı olarak AK Parti'ye iletti.

Son rötuşları iki lider yapacak

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin taslak metinde son rötuşlar için bir araya gelmesiyle anayasa değişikliği teklifine ilişkin nihai kararın verilmesi ve kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan görüşmeden beklenen sonuç çıktığı takdirde, teklifin en geç 15 gün içinde TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Teklifin beraber sunulması bekleniyor

Her ne kadar anayasa değişikliği teklifiyle ilgili taslak metin AK Parti tarafından hazırlanıp MHP'ye sunulsa da bu süreçte MHP'nin de konu üzerindeki görüş ve düşünceleri metinde yer buldu.

Başbakan Yıldırım'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki, "Son görüşmemizi yaptıktan sonra inşallah bu değişikliği Meclis Başkanlığımıza, AK Parti Grubu'nun teklifi olarak sunacağız. Tabii MHP de bu teklifi götürme esnasında arzu ederse, beraber sunarız." ifadeleri, teklifin Meclise MHP ile ortak sunulması beklentisini artırdı.

29 Kasım 2016 , Salı

Bu haber toplam 23 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.