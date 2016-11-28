Numan Kurtulmuş: Türkiye'den daha fazla AB zararlı çıkacak

AP'nin Türkiye'ye ilişkin kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye'den daha fazla AB'nin zararlı çıkacağını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun kararı ile ilgili olarak, "Liderler toplantısında bu kararın tersine Türkiye ile ilgili olumlu yaklaşımların ortaya konulmasının Avrupa siyasetinin makul tarzı bakımından da önemli ve hayati olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağ siyasetin Türkiye, göçmen, İslam karşıtı politikalarının Avrupa Parlamentosunu etkilediğinin aşikar olduğunu belirten Kurtulmuş, "Dolayısıyla bu karar, öncelikle Avrupalı siyasetçiler bakımından mahiyeti iyi anlaşılması gereken bir karardır ve Avrupa siyaseti bakımından alarm verici bir niteliktedir." şeklinde konuştu.

"Türkiye'den daha fazla Avrupa Birliği zararlı çıkacak"

Kurtulmuş, "Biz ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasını istemeyiz ama ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasından, Türkiye'den daha fazla Avrupa Birliği'nin zararlı çıkacağını, Avrupa Birliği'nin bu çerçevede Türkiye'den daha çok etkileneceğini de ifade etmek isterim." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Türk askerlere yönelik hava saldırısı

Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Türk askerlere yönelik hava saldırısı ile ilgili olarak da Kurtulmuş, "Rusya, açıkça bu saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat Sayın Putin vasıtasıyla teyit etmiştir. Bu saldıran hava aracının, uçak ya da İHA, bunların tespiti ve o bölgedeki bütün hareketliliklerin hepsinin kayıtları var. Bunlarla ilgili teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulacaktır." açıklamasında bulundu.

Yeni anayasa çalışmaları

Yeni anayasa çalışmalarını da değerlendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"MHP teknik düzeyde AK Parti'nin kendisine göndermiş olduğu anayasa değişiklik paketiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda bize resmi olarak da cevaplarını bildirecekler. Sonunda da eğer zaten varsa ortaya çıkan herhangi bir sorun, bunların aşılması bakımından ya da teknik müzakerelerle sorunlar aşılmışsa o zaman liderler düzeyinde son noktayı koyarak hem bunun nasıl parlamentoya gönderileceği hem de bunun takviminin ne olacağı kararlaştırılacaktır. En kısa zamanda sonuca ulaşacağımızı ümit ediyoruz."

"Türkiye ekonomisi endişe edilecek bir noktada değildir"

"Cazibe merkezleri üzerinden Türkiye'de üretim ekonomisini artıracak, bölgesel kalkınmasına katkı sunacak yeni adımları attıkça, özellikle yüksek teknoloji alanında Türkiye adımlarını atmaya devam ettikçe, Allah'ın izniyle Türkiye bu tür krizlere karşı daha mukavim bir hal alacak ve yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Onun için kimse endişelenmesin, Türkiye ekonomisi endişe edilecek bir noktada değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Olağanüstü hal gerektiği kadar Türkiye'de ilan edilecek"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Büyük bir mücadele sürdürüldüğü için olağanüstü hal gerektiği kadar Türkiye'de ilan edilecek." diyerek "Ümit ederiz en kısa süre içerisinde olağanüstü hali bitirip Türkiye ciddi bir şekilde normalleşme sürecine başlar. Ama sonuçta olağanüstü hal normal vatandaşımızın günlük hayatını etkilemiyor. Sadece FETÖ mensupları, devlete karşı terörist faaliyet içinde olan odaklar devletten temizleniyor. Ümit ederiz, referanduma gidilmeden evvel olağanüstü hal sonuçlanmış olur." şeklinde konuştu.

"AB'nin PKK'yı terör listesinden çıkarmayacağını görüyorum"

Avrupa Birliğinin PKK'yı terör listesinden çıkaracağını söylemek ya da böyle bir çalışmanın içerisinde olmanın akla ziyan ve siyasi realiteyle uyuşmayan bir iş olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ben o açıdan Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör listesinden çıkarmayacağını görüyorum." ifadelerini kullandı.

28 Kasım 2016 , Pazartesi

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