Bombalardan kurtulan Halepliler için açlık kapıda

Halep'in doğu mahallelerinde yardım kuruluşlarına ait gıda depolarının vurulması ile yeni bir açlık tehlikesi gündeme geldi.

Suriye rejiminin uyguladığı abluka ve yoğun bombardımanlara maruz kalan Halep'in doğu mahallelerinde, bombalardan kurtulmayı başaran sivilleri açlık tehlikesi bekliyor.

Son saldırılarda özellikle gıda maddelerinin bulunduğu depoların vurulmasıyla birlikte, yaklaşık 4 aydır abluka altında tutulan 300 bin nüfuslu Halep'in doğu mahallelerinde "açlıktan ölümlerin" yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Kızılay ile bölgede etkin olan yerel yardım kurumlarına ait gıda depolarının vurulmasının ardından, dükkanlarda rafların boşaldığı, çalışır durumda sadece iki veya üç ekmek fırınının kaldığı belirtiliyor. Bölgede ayrıca fırınlar ile ısınmada kullanılan benzin ve mazotta da benzer sıkıntıların yaşandığı ifade ediliyor.

Halepliler, ölümün kol gezdiği kentte, bombaların öldürmediği insanları açlığın öldürebileceğini söyledi.

PİYASADA NE BENZİN NE MAZOT KALDI

Halepli Ebu Mustafa, kentin doğu mahallelerinin 4 aydır abluka altında olduğunu hatırlatarak, "Piyasada ne benzin ne de mazot kaldı. Maaşımızın 50 dolar, yakıtın litresinin ise 3 dolar olduğu günleri dahi arar olduk." dedi.

En temel ihtiyaçlardan biri olan ekmeğe ulaşmanın bile çok zor olduğunu dile getiren Ebu Mustafa, "Bir aile, üç günde bir, içinde 6 somun olan bir poşet ekmeği 1 dolar karşılığında satın alabiliyor. Bu durumda kişi başına üç gün için sadece bir somun ekmek düşüyor." diye konuştu.

YARDIM MALZEMELERİ TÜKENDİ

Yardım kurumlarında görevli aktivist Abdulhadi Hallabu ise bölgeye ulaşan yardım malzemelerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Hallabu, "Bölgeye ulaşan yardım malzemeleri ablukanın ilk 3 ayında tükendi. Burada durumun gerçekten kötü olduğu ve günden güne daha da kötüleşeceği bir sır değil." dedi.

28 Kasım 2016 , Pazartesi

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