Çaydanlığa Yerleştirilen Bomba Patlatılrak Etkisiz Hale Getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çaydanlığın içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, büyük bir gürültüyle patladı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Kervan Sokakta meydana geldi. Önceden çaydanlığın içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişilerce yola bırakıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan ve sesi ilçenin her tarafında duyulan olay sonrası Hürriyet Mahallesi'ne çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde delil aradı.

Vatandaşları korkutan ve çevredeki birçok evin camlarının kırılmasına sebep olan patlama sonrası polis her yerde olayın faillerini arıyor.

28 Kasım 2016 , Pazartesi

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