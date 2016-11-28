Köy Muhtarı Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir muhtar, tartışma sonucu akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir muhtar, tartışma sonucu akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İlçenin Günbuldu Köyü Muhtarı Şakir Aktaş ile akrabası Y.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Y.M. silahla Aktaş'a ateş etti.
Ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
|
28 Kasım 2016 , Pazartesi Bu haber toplam 34 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
SİYASİLERİN RAMAZAN MESAİSİ YOĞUN GEÇİYOR Eşbaşkanlar merkezdeki çalışmaları inceledi GEYVELİ KARATECİLER TURNUVAYA DAMGA VURDU 'Sekiz yıl sonra TSK'yı ele geçireceklerdi' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Aile Sosyal Destek Projesi Kızılay, Musul’a 20 TIR dolusu insanı yardım gönderdi Eleşkirt Milli Eğitim ile Emniyet Amirliği tarafından servis şöförlerine eğitim Muhtarlardan darbe girişimine tepki
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın