Köy Muhtarı Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir muhtar, tartışma sonucu akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir muhtar, tartışma sonucu akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İlçenin Günbuldu Köyü Muhtarı Şakir Aktaş ile akrabası Y.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Y.M. silahla Aktaş'a ateş etti.

Ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

28 Kasım 2016 , Pazartesi

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