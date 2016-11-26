ABD'nin Wisconsin eyaletinde oylar tekrar sayılacak

ABD’de 8 Kasım’da yapılan seçimlerle ilgili olarak ilk kez bir eyalette oylar yeniden sayılıyor.

Kılpayı kazandığı üç eyaletteki yeniden sayımlarda sonuç değişirse Donald Trump başkanlığı kaybedebilir.

BBC'nin haberine göre Wisconsin Eyaleti Seçim Komisyonu, ABD Yeşiller Partisi başkan adayı Jill Stein'ın yeniden sayım talebini kabul etti. Oylar bir hafta içinde yeniden sayılacak.

Stein, diğer iki kritik eyalet Michigan ve Pennsylvania'da da yeniden sayım başvurularını yapmak için gereken parayı topluyor. 7 milyon dolarlık hedefin 5.3 milyon dolarına ulaşılması sayesinde şimdiden, Wisconsin'in yanısıra Pennsylvania'da da yeniden sayım yapılacağı öngörülüyor.

Anketler bu üç eyalette Hillary Clinton'ı önde göstermesine rağmen, sandıktan çok az farkla Trump birinci çıkmıştı. Trump bu sayede ülke çapında seçici delege sayısını 290'a çıkarmış ve 232'de kalan Hillary Clinton'a karşı başkanlık yarışını kazanmıştı. Bu üç eyaleti Clinton kazansa, o başkan olacaktı.

SON GÜN ÇARŞAMBA

Pennsylvania'da yeniden sayım başvurusu için son gün pazartesi, Michigan'da ise Çarşamba. Michigan'da resmi sonuçlar da henüz ilan edilmiş değil, bu eyalette kazanan aday, yapılan projeksiyonlar sonucu medya tarafından ilan edilmişti.

Yeşiller Partisi adayı Stein bu üç kritik eyalette yeniden sayım için aktif kampanya yürütse de, Clinton ve Trump cepheleri şimdilik sessiz. Seçilmiş ABD başkanı bugüne kadar yeniden sayım sonucu hiç değişmedi.

26 Kasım 2016 , Cumartesi

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