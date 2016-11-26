Okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim kapsamına alınıyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz 'Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi inşallah zorunlu eğitim kapsamına alacağız' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptırılan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nun açılış töreninde konuştu.

SURİYELİ ÇOCUKLAR

YYılmaz, dünyada milli gelirine oranla en fazla yardım eden ülkelerden birinin Türkiye olduğuna da değinerek, 900 bine yakın okul çağındaki Suriyelinin yüzde 58'ine Türk okullarında ve geçici eğitim merkezlerinde eğitim verildiğini kaydetti.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Bakan Yılmaz, ''Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi inşallah zorunlu eğitim kapsamına alacağız. Her evladımızın bir yabancı dil bilmesini istiyoruz. Bunun da 5. sınıf olduğu şeklinde bir değerlendirmemiz var. 5. sınıflarda İngilizce ağırlık yapacağız. Meslek eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. İnşallah el ele, kardeşçe, birlik içinde Türkiye'nin yarınını çok daha aydınlık kılacağız'' değerlendirmesinde bulundu.

26 Kasım 2016 , Cumartesi

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