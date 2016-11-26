Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Dolayısıyla Basın Açıklaması

AK Parti Ağrı kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Parti binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan AK Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Edibe İnan, hak ve Adalet gibi değerlerin toplum tarafından güvence altına alındığında kadınlar olarak şiddete karşı amaçlarına ulaşmış olacaklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden İnan, "Kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde eğitim, ekonomik durum, yaş ve yaşadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun etkilendiği bir durumdur." dedi.

İnan, toplumda kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimine çeşitli sorumlulukların düştüğünü belirterek, "Şiddet bağlamında başta Aile olmak üzere devlet kademeleri ve medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. Bize düşen görev kadınların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak olmalıdır." diye konuştu.

26 Kasım 2016 , Cumartesi

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