6 bin 7 öğretmen görevine iade edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan 6 bin 7 öğretmen bugün itibariyle göreve iade edildi.

Açıklamayı, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bakanlık, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan personelden 6 bin 7'sinin görevine iade edildiğini duyurdu.

Görevine iade edilenlerin büyük çoğunluğunun, eylem yapan Eğitim-Sen üyesi öğretmenler olduğu öğrenildi. En çok öğretmenin göreve iade edildiği il ise Diyarbakır oldu. Göreve iade edilen öğretmenler hakkındaki soruşturmaların tamamının ise sonuçlanmadığı belirtiliyor.

DİYARBAKIR'DA 2 BİN 253 ÖĞRETMEN GÖREVE DÖNÜYOR

Diyarbakır'da Kamu Hükmündeki Kararname ile açığa alınan 4 bin 319 öğretmenden, 2 bin 253 öğretmenin göreve başlamasının önünü açan bakanlık yazısı, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı.

Bakanlık Teftiş Kurulu'ndan geçen ve soruşturması tamamlanan ve göreve başlayacak 2 bin 253 öğretmenin isim yer aldığı liste ve görev izni Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Soruşturmaları tamamlanan 2 bin 253 öğretmenin, pazartesi günü görevlerine başlayacağı öğrenildi.

VAN'DA 466 ÖĞRETMEN GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Van'da terör soruşturması kapsamında açığa alınan 466 öğretmenin görevine iade edildikleri bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, yaptığı açıklamada, terör soruşturması kapsamında Van'da açığa alınan 733 öğretmenden, 466'sının Milli Eğitim Bakanlığınca görevlerine iade edildiğini belirtti.

Kararın, göreve iade edilen öğretmenlere tebliğ edildiğini aktaran Kırekin, "Öğretmenlerimiz pazartesi günü okullarında görevlerinin başında olacaklar." dedi.

25 Kasım 2016 , Cuma

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