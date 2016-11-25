İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Diyadin'de görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca Diyadin Belediyesine danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan görevine başladı.

Doğan, görevlendirmenin ardından ilk olarak ilçede yapımı tamamlanan Murat Mahallesi parke taşı yolu, Göl ve Atatürk Mahallesi Asfalt yolu, otobüs durakları, peyzaj çalışmalarında incelemelerde bulundu. Doğan, daha sonra Ağrı Valisi Musa Işın ile yapımı tamamlanan asfalt ve parke taşı yollarının açılışı ile ilçe otogarının temel atma törenine katıldı.

Vali Işın, törende yaptığı konuşmada, karın erken yağmasına rağmen ilçede 4 kilometre asfalt çalışması, 10 bin metre kare parke taşı döşemesi yaptıklarını söyledi.

Otobüs terminalinin temelini atacaklarını belirten Işın, "Peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı. 40 durak gelecek, bunlardan 5'i geldi. Devletimiz, milletimizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda hiçbir şeyi esirgememektedir. Bu manada yapılması gereken insani ve medeni ihtiyaçları karşılamak için hiçbir şeyden sarfı nazar etmemektedir." dedi.Diyadin'in hakkettiği hizmetleri alamadığına işaret eden Işın, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zihniyet tarafından 20 yılın üzerinde idare edilen bu belediye, sanki üzerinden bir savaş geçmiş görünümündeydi. Hiçbir hizmet yoktu. Vatandaşlarımız, siz değerli insanlar bunu hakketmiyordunuz. Aynı zamanda yanlış işler de yapıldı burada. Vatandaşa hizmet etmesi gereken kişiler, devletin kaynaklarını başka yere gönderdiler. İlçenin halkın huzurunu kaçırmak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Oysa belediyelerin amacı, bizim amacımız ve yöneticilerin amacı halkına hizmet etmektir. Devletimiz hem güçlüdür hem de zengindir. Zenginliğini sizin için burada kullanacak. İnşallah bahar ile beraber bütün yolların tümü asfaltlanacak. 25 yılda size gelmeyen hizmetler 5-6 ayda gelecek. Çünkü para daha önce teröre gidiyordu. Başka yere gidiyordu. Size hizmete gelmiyordu. Ama şimdi belediyenin parası hizmete gidecek bu kadar basit."

Diyadin Belediyesine danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Doğan da devletin üzerinden sürekli oyunlar oynandığını belirterek, "Bizler birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürdüğümüz ölçüde hiçbir şeyin olacağı da yoktur." dedi.Diyadin'de güzel hizmetler yapacaklarını ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"Geldiğimiz ilk dakikada temel atma, güzel hizmetlerin yapılmasının konuşmalarını yapıyor olmaktan ayrı bir mutluyum. İzmit'teki kardeşleriniz olarak bizimde farklı bir takım katkılarımız olacaktır. Seve seve büyük bir memnuniyetle yapacağız. Biz aynı toprağı, aynı vatanın aynı ecdadın torunlarıyız. O yüzden aşacağız bugünleri. Birbirimize sarılacağız. Birbirimizi seveceğiz. Niye benim çocuğum burada daha güzel bir parkta oynamasın. Niye etüt sınıfında derslerini yapmasın. Kadınlarımız niye daha güzel ortamlarda vakit geçiremesinler. Hepsi olacak Allah'ın izni ile. Zaten yapılıyor daha da yapılacak. Hedefimiz Diyadinimizin, Ağrı'daki insanlarımızın, bütün yurdumuzdaki insanlarımızın sıcacık yuvasında mutlu bir şekilde huzurlu ve komşularıyla, tüm Müslüman kardeşlerimizle omuz omuza gönül gönüle yaşamıdır. Bütün dileğimiz budur. Allah birliğimize zarar vermesin."

Vali Işın ve beraberindekiler, Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mekan Çeviren'i makamında ziyaret ederek, belediyeye danışman olarak görevlendirilen Doğan'a başarılar dileğinde bulundu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül, AK Parti ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

25 Kasım 2016 , Cuma

Bu haber toplam 40 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.