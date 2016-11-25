Suriye'de Acil Una İhtiyaç Var kampanyası

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) tarafından "Suriye'de Acil Una İhtiyaç Var" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

AKADAP Genel Sekreteri Kerem Engin, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'de, Rusya ve Esed rejimi güçlerinin her gün sivillere yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Suriye'de, en temel yaşam malzemesi olan unda sıkıntı baş gösterdiğini belirten Engin, bu nedenle "Suriye'de Acil Una İhtiyaç Var" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını aktardı. Engin, "Suriye savaşının uzaması ve insani krizin artmasıyla bölgede temel ihtiyaç malzemesi ekmek üretimi yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı bölgedeki fırınlarda un stoklarının azalması tehlikeli boyutlara ulaştı." dedi.

Un sıkıntısından dolayı fırınların kapanma noktasına geldiğini vurgulayan Engin, şöyle konuştu:

"Gerek Suriye'de gerekse ülkemizin sınır kesiminde birçok vakıf ve dernek tarafından desteklenen ekmek fırınları savaş mağduru insanların tek umudu durumundadır. Ancak son zamanlarda un bağışlarının ve stoklarının azalmasıyla birçok bölgeye un gönderilemiyor. Durum bu şekilde devam ederse daha önce Şam, Guta, Yermuk ve Humus bölgelerinde olduğu gibi açlıktan ölümlerin olması kaçınılmaz olacak gibi görünmektedir. Suriye'de başta çocuklar olmak üzere kadın, yaşlı ve hastaların hayata tutunabilmeleri için temel gıdaların acil ulaştırılması şart."

Engin, Suriye'de 5 milyon Müslüman'ın muhacir durumuna düştüğünü anlatarak "2 milyondan fazla kardeşimiz, birçok ülkeye göç etmiş, resmi rakamlara göre 150 binden fazla kardeşimiz katledildi. Bu kadar büyük bir trajedinin yaşandığı dönemde üstelik de komşuları olarak şahitlik edip de kılımızı kıpırdatmıyorsak aslında ölen o kardeşlerimiz değil bizlerin vicdanlarıdır." dedi.

Ümmetin derdinin kendi dertleri olduğunu dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"AKADAP olarak çocukluklarını yaşayamayan ve her gün üzerlerine bomba yağan, umutları kurşunlanan çocuklar için, evlatlarının kokusu, sıcaklığı bağrından alınan anneler için, yaşama tutunmalarına bir parça umut olabilmek için Suriyeli mazlum kardeşlerimizle ekmeğimizi paylaşma gayretindeyiz. Biz dünyadan Allah'ın huzuruna elimiz dolu gitmek istiyoruz. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bizler sivil toplum kuruluşları ve Ağrı'nın hayırsever halkı olarak oraya sadece un değil, sevdamızı, duamızı, aşkımızı, özlemimizi ve kardeşliğimizi göndereceğiz."

25 Kasım 2016 , Cuma

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