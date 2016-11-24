Vali Musa Işın öğretmenlerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Musa Işın, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakereleri durdurma kararına tepki göstererek Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakereleri durdurma kararı aldı.

Ağrı Valisi Musa Işın, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakereleri durdurma kararına tepki göstererek Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakereleri durdurma kararı aldı. Sebep, OHAL'i ilan etmişiz. Değerli kardeşlerim, Fransa'da bir bomba patladı diye bir senedir OHAL var. Eğer müzakereleri durduracaksan önce Fransa'ya yönelik uygula. Türkiye'ye gelince niye şahin kesiliyorsunuz? dedi.

Işın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan öğretmenlerle Gençlik Merkezinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Vali Işın, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Vatan ve millet için herkesin yoğun mesai sarf ederek üzerine düşeni yapması gerektiğin ifade eden Işın, şöyle konuştu:Ben buradaki süremi doldurayım ve buradan bir an önce gideyim düşüncesine lütfen kapılmayın. Şu anda sınır boylarında canlarını kurşunlara siper eden askerlerimiz var. Biz burada bu toplantıyı rahat bir şekilde yapalım diye dışarıda bekleyen polislerimiz var. Biz rahat uyuyalım, çocuklarımızla beraber oturalım, tatilimizi yapalım, ofisimizi açalım, para kazanalım diye sıfırın altında 20-40 derece soğukta dışarıda bekleyen güvenlik güçlerimiz var. Onlar bizim için en mukaddes değer olan canlarını kurşunlara siper edercesine vatanın güvenliğini beklerken bize hiçbir sorumluluk düşmez mi, elbette ki bize de sorumluluk düşüyor. Bizim sınıflarımızdan hiçbir teröristin çıkmaması lazım. Eğer bizim sınıflarımızdan birisi yarın bir yerde başka birisine kurşun sıkarsa, sokak ortasında bir kadıncağızı öldürürse, bir çocuğa musallat olursa bunun vebalinin bize gelmeyeceğini nereden bilebiliriz? Hiç olmazsa vicdani sorumluluğumuzu yerine getirelim.

Işın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ülkenin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Ülkenin bu günlerde de büyük felaketlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Işın, Aslında biz şu anda bir savaşın içerisindeyiz. Suriye'de savaş halindeyiz ve Irak'ta tetikteyiz. İçeride terörle mücadele ediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü yaşadı. Bu ülkenin zenginliğini hiç kimse istemiyor değerli kardeşlerim. Bu ülkenin kalkınmasını kimse istemiyor. Bu ülkenin insanlarının başının dik, alınlarının açık bir şekilde gezmesini Batılı emperyalistler istememektedir. Nitekim bunu biz bugün gördük. ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakereleri durdurma kararını eleştiren Işın, Sebep, OHAL'i ilan etmişiz. Değerli kardeşlerim, Fransa'da bir bomba patladı diye bir senedir OHAL var. Eğer müzakereleri durduracaksan önce Fransa'ya yönelik uygula. Türkiye'ye gelince niye şahin kesiliyorsunuz? Çünkü biz Müslümanız. Biz Müslüman olmasaydık 50 sefer bizi Avrupa Birliği'ne almışlardı. dedi.

Işın, karanlık güçlerin Müslüman ülke olduğu için Türkiye'ye FETÖ'yü ve 32 yıldır PKK'yı musallat ettiğini belirterek her Müslüman ülkenin bir terör belasıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Işın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nijerya'da Boko Haram, Yemen'de Husiler, Türkiye'de PKK, Ortadoğu'da El Kaide, El Nusra, IŞİD var. Hiçbir Hristiyan ülkesinde terör örgütü yok. Kendi insanlarınıza gösterdiğiniz saygıyı bize de göstereceksiniz. Bize saygı göstermek zorundasınız. Şu anda Ortadoğu'da birçok ülkede devlet yönetimi yok. 15 Temmuz'da bizi Suriyelileştirmek istediler. Ama aziz Türk milletinin dirayetiyle millet bu belayı bertaraf etti. Belalar bertaraf edildi ama tehlikesi geçti mi, hayır. Size yalvarıyorum, lütfen öğrencilerinize bu vatanın ve devletin ne kadar mukaddes ve değerli olduğunu anlatınız. Türk bayrağının altında yaşamanın ne kadar şerefli olduğunu anlatınız. Bu vatanın her toprağında şühedanın kanının olduğunu anlatınız. Çocuklarımıza bizim kendi milli ve dini değerlerimizi anlatalım. Sizin sınıflarınızdan hiçbir terörist ve hain çıkmamalıdır. Çıkarsa bunun vebali size aittir.

24 Kasım 2016 , Perşembe

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