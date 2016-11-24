Ağrı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı

Ağrı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu söyledi. Dursun, "Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir. Bir insanı kurtarmanın, bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel, zararlı otlar değil; çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. Kendini kontrol edemeyen bir öğretmen, öğrencisini hiç kontrol edemez. Kendi eksikliğini gören ve onu tamamlayan bir öğretmen, başarıya adaydır. Öğretmenlerin başarılı olmaktan başka bir seçeneği yoktur" dedi.

Dursun'un konuşması ardından program; Öğretmenler Günü sunumu, tiyatro gösterisi, aday öğretmenlerin yemin töreni, müzik dinletisi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve öğretmenler arası voleybol turnuvasında dereceye giren okullara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Soğukpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Yakup Turan, İshak Hasanoğlu ve Neriman Karakoç, kurum müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

24 Kasım 2016 , Perşembe

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