Milletvekili Gökçe'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gökçe, mesajında, öğretmenlerin kardeşliğin, barışın ve demokrasinin öncüleri olduğunu belirtti.

Toplumsal gelişim ve değişime hazır nesillerin ve insan haklarına saygılı, bilinçli vatandaşların, bu kutsal mesleği yürüten fedakar öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla yetişeceğini ifade eden Gökçe, mesajında şunları kaydetti:

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz yeni nesillerimizi, bilimin rehberliğinde, değişen dünyaya Ayak uydurabilecek, ülkemizin milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma birlik ve beraberliği aşılayacak bireyler olarak yetiştirmek büyük önem taşımaktadır. Öğretmenler kardeşliğin, barışın ve demokrasinin öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Büyük bir özveri ile en zor şartlarda dahi mesleklerini icra eden, hepimizin üzerinde emeği olan bu kutsal görevi yerine getiren, saygıdeğer öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."

24 Kasım 2016 , Perşembe

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