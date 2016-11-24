Vali Işın'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Ağrı Valisi Musa Işın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin insanları eğitmek gibi kutsal bir görevin temsilcileri olduğunu vurgulayan Vali Işın, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren öğretmenlerin, bulundukları her ortamı mum gibi aydınlatan insanlar olduğunu kaydetti. İnsan yetiştirmenin önemine değinen Vali Işın, "Bireyin kendisini gerçekleştirmesinde, zamanı en iyi şekilde değerlendirmesinde, daha bilgili ve müreffeh bir ortamda varlıklarını sürdürmesinde ve topumla ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurmasında eğitim belirleyici bir unsurdur. Eğitim geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, eğitim sistemimizi geliştirmek ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Eğitim sisteminin başarısında ise öğretmenlerimiz önemli sorumluluklar üstlenmektedir" diye konuştu.

Öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslek olduğunu belirten Vali Işın, "Ülkenin her köşesinde hiçbir endişeye ve zorluğa aldırmadan görevlerini yerine getiren öğretmenlerimizin emeği hiçbir maddi varlıkla ölçülemez. Bu onurlu ve kutsal mesleği yapan öğretmenler, cehaletle savaşın en keskin kılıcıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Ağrı'da ve ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yapan öğretmenlerimizin, ailelerinin, öğrencilerimizin ve bütün milletimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, saygı ve şükranlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

24 Kasım 2016 , Perşembe

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