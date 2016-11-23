Kuşatmanın 91.gününde Halep halkından dünyaya mesaj

91 gündür rejimin kuşatması altında yaşayan Halep halkından dünyaya bir mesaj var: En azından havadan yardım ulaştırın.

Suriye'nin Halep şehrinde 91 gündür Esed rejiminin kuşatması altında bulunan, rejim ve Rusya tarafından yoğun bombardımana tutulan halk, dünyaya seslendiği bir mesaj yayınladı.

Haleplilerin dünyaya seslendiği ve acil yardım çağrısında bulunduğu mesaj şöyle:

Halep halkının dünyaya mesajıdır:

Bugün Halep kuşatmasının 91. günü. Halep şehri konsey istatistiklerine göre 271 bin 536 kişi Halep'in doğusunda sıkışmış durumda.

Sadece son 23 günde varil bombaları, misket bombaları ve klorin gazı bombaları ile 2 bin 300 hava saldırısı gerçekleştirildi.

4'ü geçen hafta olmak üzere toplamda 8 hastane, 6 okul, 2 fırın ve sivil savunma merkezleri vuruldu.

Rusya ve Esed rejimine ait uçaklar insanların umudunu kırmak için sivil alt yapıları kasten hedef alıyorlar. İnsanların neredeyse hiçbiri tıbbi yardım alamıyor. İnsanlar Rus ve rejim uçaklarının kasti saldırılarından dolayı hastanelere gitmeye korkuyor.

Yaklaşık 6 senedir dünyanın ne yaptığını merak edip durduk... 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. Suriye'de gerçekten savaş suçu işlendiğinin görülmesi için daha ne kadar hastane ve okulun yok edilmesi gerekiyor?

Durum bundan daha korkunç, daha dehşet verici olmamıştı. 2016 yılındayız ve 271 bin 536 kişi kuşatma altındaki bu şehirde sıkışmış bir halde ya bombardımanlar ya da kapıdaki açlık sebebiyle ölümü bekliyor.

Merak ediyoruz Birlemiş Milletler neden var, insan hakları kanunları neden var?

Bu yavaş yavaş büyüyen felaket; mesajımız dünyaya. Bundan sonra geçmişe bakmayacağız. Bir şeyler yapabileceğinizi ümit ediyoruz, hâlâ yapabilirsiniz.

Sizden ricamız bizi öldüren Esed hava saldırılarını durdurun; en azından Suriye rejimi ve Rusya'nın Halep'i bombalamaya son vermesi için diplomatik gücünüzü kullanarak onlara baskı yapın.

BM'nin gözetimi altında Halep halkının muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelere ulaşabilmesi için askeri yapılardan temizlenmiş, başka hiç bir ülkenin müdahil olmadığı bir insani koridor açılmasını talep ediyoruz.

Açılacak bu insani koridor sayesinde Halep'in doğusundaki insanların ihtiyacı olan su istasyonları, elektrik, hastaneler ve okullara gerekli olan yiyecek, yakıt, ilaç ve tüm temel malzemelerin geçişi mümkün olacaktır.

Muhalif gruplar ile Halep'in doğusuna yardımların geçirilmesi için anlaşmaya varıldı ancak hem rejim hem de Rusya bu teklifi reddetti.

Eğer uluslararası kamuoyu rejim ve Rusya'yı bahsedilen insani koridorun açılması için ya da en azından Halep'in doğusuna insani yardımların geçirilmesi için razı edemezse, dünyadan ve batıdan, hazır ABD öncülüğündeki savaş uçakları Halep'e yakın uçarken, bizlere havadan yardım atılmasını talep ediyoruz.

23 Kasım 2016 , Çarşamba

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