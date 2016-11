Fedakar öğretmenlerden çocuklara müzik etkinliği

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görevli 4 müzik öğretmeni, ders saatleri dışında tüm köy okullarını gezerek enstrümanları tanıttıkları ve konser verdikleri çocukları müzikle buluşturuyor.

Kışın Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte bir araya gelen ve Diyadin ilçesindeki farklı okullarda görev yapan gönüllü müzik öğretmenlerden Konyalı Hüseyin Cem Şahin, İzmirli Ferda Altıntaş, Bursalı Kenan Gökçe ve Sivaslı Taylan Güner, öğrencileri sanatla buluşturmak için zor şartlara aldırış etmeden köy köy dolaşıyor.

Öğrenciler, ilk defa karşılaştıkları enstrümanlar ile gönüllü öğretmenlerin seslendirdiği eserlere şarkı söyleyerek eşlik ediyor. Gönüllü öğretmenler, böylece köyde yaşayan çocukların gönlünü müzikle kazanırken, okullar için düzenlenen etkinliklerde de sahne alarak elde edilen gelir ile öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.

Öğretmenlerden Ferda Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'ya İzmir'den geldiğini ve ilk başlarda soğuk hava yüzünden zorlandığını söyledi.Mesleğini çok sevdiğini belirten Altıntaş, Diyadin'in bütün köylerini dolaştık. Buradaki amacımız çocuklara müziği götürmek, onları müzikle tanıştırmak. Bunun yanında müziğe ilgisi olan yetenekli çocukları güzel sanatlar lisesine yönlendiriyoruz. Bu çalışmalarla yetenekli çok çocuk tespit ettik. dedi.

Öğretmenliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Altıntaş, şöyle konuştu:

Köydeki çocuklar bizi büyük bir heyecan ve şaşkınlıkla karşılıyorlar. Onların yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. İlçeden köye gitmemiz saatleri alabiliyor çünkü yollar kapalı, Kar var fakat onların yüzündeki mutluluğu görünce her şeyi unutuyoruz. Sıkıntımız da kalmıyor soğuk da etkilemiyor. Öğrenciler 'enstrümanlarınıza dokuna bilir miyiz. Çok güzeller. Bize tekrar çalar mısınız. Buraya tekrar gelir misiniz? Bize bunları çalmayı öğretir misiniz?' diye sorular soruyor. Onları mutlu etmek en büyük hedefimiz. Buna da ulaştığımızı düşünüyorum. Bu mesleği yaparken her şeyden önce çocukların anne ve babası olabiliyorsunuz.Ferda Altıntaş, Doğu ve Güneydoğu'ya karşı ön yargı olmaması gerektiğine işaret ederek, Herkesin bu taraflara gelmesini tavsiye ediyorum. Kesinlikle kimsenin buraya karşı ön yargısı olmasın. Buradaki çocukları görmeye değer. Yaşam şartları, iklimsel şartlar ne olursa olsun burada her şey çok güzel. ifadelerini kullandı.

- Yaz, kış demeden köy köy, okul okul geziyoruz

Öğretmenlerden Hüseyin Cem Şahin de köy okullarında öğrencilere hem müziği götürdüklerini hem de enstrümanları tanıttıklarını söyledi.

İlçede görev yapan farklı illerden müzik öğretmenleriyle konser verdiklerini anlatan Şahin, Konya'dan, Sivas'tan, Bursa'dan, İzmir'den müzik öğretmeni arkadaşlarla bir çalışma etkinliği oluşturduk. Burada sosyal aktivite fazla olmadığı için biz çocukların ayağına müziği, sanatı götürelim diyerek çalışma başlattık. Yaz, kış demeden köy köy, okul okul geziyoruz. dedi.

- Dağ köylerine gidiyoruz, yollarda kalıyoruz

Bu çalışmayı tüm zorluklara rağmen severek yaptıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

Köydeki çocuklarımıza, öğrencilerimize, müzik götürüp onlara bir Gün bile olsa eğlenceli bir an yaşatmayı hedefledik. Bu bölge yoğun kar yağışı alıyor. Tabii ki zorluklar çektiğimiz oluyor. Dağ köylerine gidiyoruz, yollarda kalıyoruz, minibüs itekleyerek öğrencilere ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların, yaptığımız müzikten dolayı gülümsemesi, mutluluğu bize bütün zorlukları unutturuyor. Bazen sobanın başında, bazen okulun içinde müzik yapıyoruz. Havalar iyi olunca ise okul bahçelerinde müzik çalıyoruz. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı manzarası eşliğinde güzel konserler verdik.

Öğretmenlerden Kenan Gökçe ise köylerdeki sosyal aktivite eksikliğine dikkati çekerek, yörede birçok çocuğunun ilçe merkezine dahi gidemediğini söyledi.

- Buradaki öğrencilerin hiçbiri hayatı boyunca konsere gitmemiş

Tüm köylerdeki çocuklarla buluşmak istediklerini belirten Gökçe, şunları kaydetti:

Bizim çalışmamızdan dolayı köydeki öğrenciler çok heyecanlı. Birçoğu ilk defa Akustik enstrüman görme şansına sahip oluyor. Çok şaşkın ve ilgililer. Öğrenciler ile bir araya geldikten sonra 'hocam bir daha ne zaman geleceksiniz' diyorlar. Buradaki öğrencilerin hiçbiri hayatı boyunca konsere gitmemiş. Hiçbiri Canlı bir orkestrayı dinlememiş. Aynı zamanda kendi kültürümüzü, kendi yöremizin şarkılarını söylüyoruz. Onların kendi yörelerinin şarkılarını hep beraber söylüyoruz. Bu kültür etkileşimi bizim için çok önemli. Aynı zamanda çocuklara yardımcı olmak adına bir takım etkinlikler de yaptık.

