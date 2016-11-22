Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Konu kapanmıştır

Adalet Bakanı Bozdağ, komisyona geri çekilen erken evliliklere ilişkin düzenlemeyle ilgili konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, komisyona geri çekilen erken evliliklere ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Eğer ileride siyasi partiler bu konuda geniş bir konsensüs sağlarlarsa yeniden gündeme gelebilir ama onun dışında bu konu artık kapanmıştır." dedi.

"FETÖ soruşturmalarında 36 bin 951 kişi tutuklandı"

Bakan Bozdağ, "FETÖ soruşturmaları kapsamında 92 bin 607 kişi hakkında işlem yapıldı; 36 bin 951 kişi tutuklandı." şeklinde konuştu.

22 Kasım 2016 , Salı

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