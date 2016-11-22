'Erken evliliklere' ilişkin madde komisyona geri çekildi

TBMM Genel Kurulunda, CMK'da değişiklik öngören yasa tasarısındaki "erken evliliklere" ilişkin düzenlemeyi içeren madde, komisyona geri çekildi.

TBMM Genel Kurulunda, gündemdışı konuşmaların ardından Hükümet Tezkeresi okundu.

Oylaması yapılacak işler kısmında birinci sırada yer alan CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısında, erken yaşta evliliklerden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla geçen hafta bir önergeyle eklenen geçici maddenin Komisyona geri çekilmesine ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, imzasıyla Hükümet adına önerge verildi.

Birleşimi yöneten Başkanvekili Ahmet Aydın, önergenin katip üye tarafından okunmasının ardından, "geçici birinci maddenin komisyona geri çekildiğini" bildirdi.

Tasarının görüşüldüğü Adalet Komisyonu, gündem yaparak yapacağı toplantıda, geçici birinci maddeyi Komisyonda görüşecek. TBMM Genel Kurulu, komisyonun hazırlayacağı raporu bekleyecek.

Yetkililer, Adalet Komisyonunun gerekli işlemi yapmasının ardından Tasarının geri kalan maddelerinin 24 Kasım Perşembe günü görüşebileceğini ifade ediyor.

Tüm maddeleri kabul edilen düzenlemenin, Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararı nedeniyle 11 Aralık'a kadar yasalaşması gerekiyor.

22 Kasım 2016 , Salı

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