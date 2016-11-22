Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Ağrı'da oluşturulan 18 kişilik sosyal danışman ekipleri, ailelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Ağrı'da oluşturulan 18 kişilik sosyal danışman ekipleri, ailelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, kamu hizmetlerinden habersiz olan dezavantajlı kitleleri bulup, onları devletle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

ASDEP kapsamında kentteki tüm ailelere ulaşacaklarını belirten Topkaya, "Proje kapsamında diğer kurumlarla da koordineli çalışıyoruz. Ailelerin kurumlarla yaşadıkları bazı sıkıntıların ve ihtiyaçlarının giderilmesinde köprü görevi görüyoruz." dedi.

Sadece bakanlığın değil tüm kurumların sunduğu hizmetleri ailelere götürme çabasında olduklarını dile getiren Topkaya, şöyle konuştu:



"Bazı hizmetler konusunda nereye başvuracakları ve ne yapacaklarına ilişkin ailelere rehberlik ediyoruz. Projeyle kendi görev alanımıza giren sosyal ve ekonomik hizmetlerin yanında, devletin diğer hizmet kollarını da vatandaşla buluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki temel kriter şudur, önceden talep odaklı hizmet üretiyorduk. Bu projeyle artık bakanlık olarak arz ve talep odaklı hizmet götürme durumuna geldik. Vatandaşın ayağına gidip görüşüyoruz.Bu görüşmeler neticesinde vatandaşın tüm ihtiyaçlarını belirleyip, bunun çözüm yolları konusunda onlarla ortak çalışma yürütüyoruz."

Kentin en dezavantajlı mahallesi Yüzüncü Yıl'daki tüm ailelere ulaştıklarını bildiren Topkaya,"Yaklaşık 3 aylık sürede 18 ASDEP elemanımızla bin 712 aileye ulaştık. Bu ailelerle yüz yüze görüşmeler yaptık. İhtiyaçlarını belirleyerek çözüme gittik. Ailelerimize psikososyal destek verdik." dedi.

- Hizmet alan vatandaşlar memnunHizmet alan vatandaşlardan Halit Demirtaş ise proje kapsamında evlerine gelen uzman ekiplerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Uzmanların, dertlerine derman olmaya çalıştığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"7 çocuğum var. Bir çocuğum doğuştan kalp hastası. İstanbul'da Ameliyat oldu ve sürekli Erzurum'a gidiyoruz. Bayağı mağduruz. Bu arkadaşlar da bizim için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Geliyorlar, durumumuzu takip ediyorlar. Çocuklarım okula gidiyor. Servis, okul kıyafetleri gibi ihtiyaçlardan dolayı, durumumuz olmadığı için okuldan geri çekmiştik. Bunun bilgilerini arkadaşlar aldılar, bize bu konuda da yardımcı olacaklar. Tüm ailelerin Sağlık, ulaşım ve eğitim gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyorlar."

Yüzüncü yıl Mahallesi'nde oturan Mehmet Tavkaş da ekiplerin kendilerine danışmanlık yaptığını dile getirdi.

Çocuğunun karaciğer ve böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini anlatan Tavkaş, "Yatalak ve cihaza bağlı. Arkadaşlar bizi ziyaret etti. Derdimizi dinlediler. Ne yapabiliriz konusunda bizi yönlendiriyorlar. Gereken yardımları yaptılar. Sadece oğlumun sağlığı için değil ev sıkıntımız konusunda da yardımcı oldular. Çünkü evimiz sobalı ev. Çocuğum enfeksiyon kapıyor. Sobalı evde olmaması lazım. Bunu arkadaşlarımıza dile getirdik. Bu konuda da yardımcı olacaklarını söylediler." dedi.

Ekiplere teşekkür eden Tavkaş, "Devletimiz var olsun. Allah kimseyi devletsiz etmesin. Devletimizden memnunuz, her türlü yardımı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

22 Kasım 2016 , Salı

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