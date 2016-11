Eğitim Bir-Sen'den Dayanışma Etkinliği

Patnos'ta Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Patnos Şubesi, 24 Kasım Öğretmerler Günü öncesi sendika üyesi öğretmerleri, bir restoranda düzenlenen yemekte buluşturdu.

Sendika Şube Başkanı Fikret Ayaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı fedakar öğretmenlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen olarak üyelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Ayaz, "Eğitim-Bir-Sen ortaya koyduğu misyon ve vizyonu ile üyelerinin her türlü haklarında iyileştirme sağlarken aynı zamanda değerleri ile de var olma mücadelesini veren, milli iradesine ipotek koymaya kalkışan her türlü gücün karşısında duran bir sendikadır." dedi.Etkinliğe Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer de katıldı.

22 Kasım 2016 , Salı

