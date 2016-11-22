Türkiye Sporunun Kalbi Ağrı'da Atıyor

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, 2016 yılında yapılan çalışmalar, sportif faaliyetler ve tesislerin genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, spor ve tesisleşme bakımında dolu dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2016 yılında Ağrı'da faaliyet gösteren branşları anlatan Alp, "Atletizm, kayak, boks, badminton, halter, basketbol, tenis, jimnastik, judo, voleybol, tekvando, yüzme, karate, masa tenisi, bilardo, satranç, izcilik, dağcılık, vücut geliştirme, halk oyunları, bilek güreşi ve kick boks olup bunların içinde sporcuları tespit edip milli takımlara kazandırıyoruz. Kayak, atletizm, boks, güreş, kick boks, vücut geliştirme ve halter branşlarında milli takıma sporcu kazandırdık. 15 bin 886 erkek, 6 bin 654 bayan ile toplamda 22 bin 409 sporcu ile sporcu sayımızda ciddi anlamda artış sağlandı. Bu sporcularımızdan 4 bin 446'sı faal olarak spor yapıyor. 37 eğitici ile 2 bin 153 sporcuyla il spor merkezlerinde faaliyet gösterdik. Spor merkezlerine 390 bin TL harcama yapıldı. Sporcu eğitim merkezinde kalan sporcularımız yurt genelinde çeşitli kulüplere transfer oldu. Bu sporcularımız yine bizim hocalarımız eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulüplerimize desteğimizi sürdürdük. 42 sportif faaliyet gösteren kulüplerimize maddi ve manevi desteklerimiz oldu. Engelli sporcularımıza önem vererek, engelli sporcu sayımızı 10'a yükselttik. Engelli sporcularımızdan Ömer Çeçen'i milli takıma kazandırdık. Ayrıca milli sporcumuz Ömer Çeçen elde ettikleri başarılar onu üniversiteli bir genç yaptı. Ömer Çeçen şu anda Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde okuyor. Vücut geliştirmede Ömer Çeçen katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonlarında şampiyon olarak ilke imza attı. Kayak, atletizm, boks, vücut geliştirme, halter, güreş ve kick boks branşlarında milli takım için ter döken sporcu sayımız 41'dir. 2016 yılında ulusal ve uluslar arası müsabakalara katılan sporcularımız, elde ettiklere başarılarla bizleri mutlu etmişlerdir" dedi.

2016 yılında elde edilen başarıları sıralayan Alp, "Milli sporcumuz Serhat Kılıç, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu, Anadolu Yıldızlar Liginde mücadele eden atletlerimiz kız ve erkek takımlarımız yarı finale yükseldi. Kastamonu'da düzenlenen Atletizm Avrupa Şampiyonasında sporcularımız takım halinde şampiyon oldu, Kayak Balkan Kupasında Zozan Malkaç ikinci, Ayşe Saydam üçüncü oldu. Yıldız Erkekler Dünya Boks Şampiyonasında Bayram Malkan dünya ikincisi oldu. Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Hacer Orgarun Türkiye şampiyonu oldu. Ulusla arası 19 Mayıs Yarı Maratonunda Sevilay Eytemiş şampiyon oldu. Türkiye Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonasında Fatih Barış üçüncü oldu. Büyükler Halter Türkiye Şampiyonasında Emrah Çalışkan ikinci oldu. Gençler ve 23 yaş altı ferdi halter şampiyonasında Arif Koç birinci, Emrah Çalışkan üçüncü oldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında Hacer Orgarun ikinci oldu. Hafta sonu tenis turnuvasında minik tenisçilerimiz birinci oldu. 60. Balkan Şampiyonasında U23'te Fatma Demir şampiyon, U19'da Gülnaz Uskun şampiyon, genç erkeklerde Ömer Tuncer ikinci, büyük erkeklerde Ramazan Karagöz üçüncü ve genç bayanlarda Sevilay Eytemiş ikinci oldu. Ayrıca tüm bu sportif başarılarımız yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına 400 sporcunun katılımı ile basketbol, tenis, halter ve yüzme müsabakaları düzenlendik. Başarılı sporcularımız Valimiz Sayın Musa Işın tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Sayın valimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sporda başarılı geçen 2016 yılında gençlere de sahip çıktıklarını belirten Alp, "Güçlü Türkiye için sloganı ile gençlerimize de çok önem verdik. Hizmete 2016 yılında açtığımız yeni gençlik merkezimizde 6 bin 499 erkek, 4 bin 994 bayan olmak üzere toplamda 11 bin 493 gençlik merkezi üyemiz mevcuttur. 928 gencimiz aktif olarak gençlik merkezimizde yararlanıyor. Gençlik merkezimizde ücretsiz 21 kursumuz olup, bu kurslardan 798 gencimiz yararlandı. Şehirler ve Kültürler Projesi kapsamında 391 bayan, 409 erkek olmak üzere toplam 800 gencimiz için Van, Bitlis, Doğubayazıt ve Erzurum'a geziler düzenlendi. Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da yardıma muhtaç ailelere yardım paketlerimizi ulaştırdık. Gençlik Sabah Namazında Buluşuyor Projesi kapsamında düzenli olarak gençlerimiz ile sabah namazında bir araya geldik. Dini ilimler atölyesinde sohbetler düzenledik. Son Yarım Asrın Hikayesi Konferansı ve Yeni Anayasa-Başkanlık Sistemi Konferansı düzenledik. Doğubayazıt Gençlik Merkezimizde bin 749 bayan, bin 980 erkek olmak üzere toplam üye sayımız ise 3 bin 729 olup, bunların 600'ü aktiftir. Doğubayazıt Gençlik Merkezinde 7 kursumuz olup, 400 gencimiz kurslardan faydalanıyor. Patnos ve diğer ilçelerde de gençlik merkezlerimizi açıp gençlerimize de bu hizmetleri sunacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm ilçelere spor tesisi kazandırdıklarını belirten Aziz Sinan Alp, "Devletimiz ve hükümetimizin bize sağladığı imkanlar sayesinde bütün ilçelerimize gerekli olan spor tesislerini kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bizim amacımız tüm spor dallarında başarılı sporcuların ilçelerimizden de çıkmasını sağlamaktır. Sporda başarılı gençlerin yanından; vatanına, devletine, dinine, örf ve ananelerine de bağlı genç nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. 2016 yılı itibariyle 7 ilçe ve merkezde toplamda 33 tesisimiz mevcuttur. Yeni gençlik merkezi, 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 100 yataklı kamp eğitim merkezi, Hamur Sentetik Yüzeyli Çim Saha, Patnos Gençlik Merkezini en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. 2017 yılında mevcut olan tesislerimizde yenileme ve bakım onarım çalışmalarımız olacaktır. Doğubayazıt Spor Salonu onarımı, ilimizde atletizm yapan sporcular ve halk tarafından yoğun olarak kullanılan pist, uzun süreli kullanımından dolayı yıprandığından yenilenmesi için talepte bulunulmuştur. Diyadin Sentetik Saha ve Kapalı Spor Salonunun etrafı açık durumda olduğundan istinat duvarı yapılması için genel müdürlüğümüze talepte bulunulmuştur. İlimiz Tutak ilçesinde bulunan sentetik yüzeyli futbol sahası özellikle ilkbahar döneminde karların erimesiyle birlikte suyun akış yönünde olduğundan zarar görmektedir. Sahanın etrafına istinat duvarı yapılması için talepte bulunulmuştur. Ağrı Valimiz Sayın Musa Işın Beyin talimatları üzerine SERKA'ya sunduğumuz proje kabul edilip, Serhat Gençlik Merkezinin maliyetinin yarısı SERKA tarafından yarısı ise Ağrı İl Özel İdaresi tarafından karşılanıp temel atma töreni gerçekleştirdik. İl Müdürlüğü bünyemizde faaliyet gösterecek olan Serhat Gençlik Merkezinin temeli, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Spor Salonunun eski inşaat alanında atıldı. En kısa sürede inşaatını bitirip açılışını yapacağız" dedi.

2017 yılında Ağrı'ya buz pateni salonu yapmayı hedeflediklerini dile getiren Alp, "İlimiz Diyadin ilçesinde gençlik merkezi yapılması ile ilgili olarak bütün hazırlıklar yapılmış olup, genel müdürlüğümüze gönderilmiştir. İhalesi genel müdürlük tarafından yapılacaktır. Bakanlığımızın 2016 yılı yatırım programına alınan gençlik merkezi için Eleşkirt ilçesinde yer tespiti yapılmış ve yerin spor sosyal alana çevrilmesi için imar tadilatı yapılmıştır. Arsanın tahsisi için talepte bulunuldu. Valimiz Sayın Muşa Işın'ın talepleri doğrultusunda buz pateni spor salonu yapılması talebinde bulunulmuştur. Salonun, tesislerimizin bütünlük oluşturması amacıyla Vali Lütfi Yiğenoğlu Spor Kompleksi içerisinde yapılması düşünülmüş; ancak yeterli alan olmaması nedeniyle kompleksin yan tarafında bulunan Orman İşletme Müdürlüğünden 15 bin metrekare arsa tahsisi için talepte bulunulmuştur. Taşlıçay ve Hamur ilçelerimizde ilimizin iklim şartları ve genç nüfus yoğunluğundan dolayı kapalı spor salonu ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu ilçelere kapalı spor salonu yapılması için genel müdürlüğümüze talepte bulunulmuştur. Sporcularımız ve antrenörlerimiz adına; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a ve Ağrı Valimiz Sayın Musa Işın'a spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu

22 Kasım 2016 , Salı

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