Ağrı Milli Eğitim Müdürü Dursun'dan Teog Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, 23-24 Kasım tarihlerinde yapılacak olan TEOG birinci dönem sınavı öncesi öğrencilere başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, yayınladığı mesajında, TEOG sınavı için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Değerli Ağrılılar; sınav saatlerinde gürültü yapılmaması, korna çalınmaması, iş makineleri ve gürültü çıkartan diğer hususlardan kaçınılması öğrencilerimiz için önem arz etmektedir. TEOG birinci dönem sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavlarda görev alacak yönetici ve öğretmenlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

22 Kasım 2016 , Salı

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