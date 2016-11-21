Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) tarafından "Modern Toplumda Model Aile" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) tarafından "Modern Toplumda Model Aile" konulu konferans düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezinde, Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Şefik Sevim, aile eğitiminin önemini anlattı.

Sevim, "Modernizme karşı aile can çekişiyor. Modern hayatta şükür bilinci yoktur. Bu sebeple modern hayatta hiçbir şekilde şükür etmeyen ailelerle karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Modern insanda bireyselliğin esas olduğunu ifade eden Sevim, şöyle konuştu:

"Modern insan devamlı kendini merkeze alır. Bütün bunlara inadına karşı koymamız lazım. Her bir aile istişare etmelidir. Ailede rol model faktörü önemlidir. Bunun yanında sosyal çevre de önemlidir. Sivil toplum kuruluşlarını ve dernekleri önemsiyorum. İki gün boyunca öğrencilerle de bir araya geldik. Bize gösterdiği ilgiden dolayı Ağrı Valisi Musa Işın'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut'a teşekkür ederim." dedi.

Program sonunda AKADAP Genel Sekreteri Kerem Anığı tarafından, Sevim ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bulut'a hediye takdim edildi.

Konferansa, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

21 Kasım 2016 , Pazartesi

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