Ağrı'da, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yürütülen, "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan İHH Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, projedeki amaçlarının toplumdaki yardıma muhtaç yetim çocuklara ulaşmak ve onlara maddi ve manevi konularda katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Projenin, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından da desteklendiğini anımsatan Yılmaz, "Bu projemizi okullarımız ve Kur'an kurslarımızda uygulayacağız. İslam'a göre yetim çocuklarımızı takip etmek ve onlara yardımcı olmak gerekiyor." dedi.

Birleşmiş Millet Çocuk Fonu (UNİCEF) raporuna göre dünya üzerinde 200 milyon yetim çocuk bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fakat bu rakamlara Çin, Kore, Afganistan, Irak gibi yetim çocukların çok fazla olduğu 52 ülke dahil edilmemiştir. Sivil toplum kuruluşlarının 2015 yılı raporlarına göre ise dünya üzerindeki yetim rakamı 400 milyondur. Eğer bu 400 milyonu oluşturan yetim çocuklarla bir ülke kurmaya çalışsak nüfus açısından Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesi oluyor. Yaşadığımız dünyada maalesef yetim ve muhacir üreten bir sistem var. Her iki yetim çocuktan biri sokaklarda yaşıyor. Sokaklarda yaşamak demek de her türlü tehlike ile yüz yüze olmak demektir. Organ ve fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri ve misyoner örgütler tarafından sokaktaki çocuklar ciddi bir şekilde istismara uğruyorlar. Her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor. Özellikle savaş örgütleri tarafından çocuklara boylarından büyük silahlar verilerek çocuklar cephelere gönderiliyorlar."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Karakurt, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

