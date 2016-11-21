Ağrı'da İhtiyaç Sahibi Öğrencileri Giyim Yardımı

Ağrı İnsanı Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 235 öğrenciye mont, bot, atkı ve bere dağıtıldı.

Ağrı İnsanı Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 235 öğrenciye mont, bot, atkı ve bere dağıtıldı.

Akşemşettin Ortaokulu'nda düzenlenen yardım dağıtım programına İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Ağrı İnsanı Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Aslan ve üyeleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Yardım dağıtım programına katılan Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Okul yöneticilerinden okul hakkında bilgi alan Dursun, "İhtiyaç sahibi öğrencilere her zaman desteklerini esirgemeyen İnsanı Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyelerine ve bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür ediyorum"dedi.

İnsanı Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Aslan ise, hem ihtiyaç sahibi öğrencilere ve hemde ailelerine yardımlarımız devam edeceklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımından dolayı Ağrı İnsanı Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Aslan'a plaket verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, İnsanı Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 235 öğrenciye mont, bot, atkı ve bere dağıttılar.

21 Kasım 2016 , Pazartesi

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