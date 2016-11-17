İhtiyaç Sahibi Öğrenciler için 'Köy Okulları Yardım Projesi'

Ağrı'da yaşayan Cafer Canşi ve Edip Çağlayan, sosyal paylaşım sitesi üzerinde başlattıkları 'Köy Okulları Yardım Projesi' kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Ağrı'da yaşayan Cafer Canşi ve Edip Çağlayan, sosyal paylaşım sitesi üzerinde başlattıkları 'Köy Okulları Yardım Projesi' kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Facebook üzerinden 'Köy Okulları Yardım Projesi' sayfası açtıklarını ifade eden Cafer Canşi ve Edip Çağlayan; "Ağrılı iş adamlarımız, dernekler ve sayfa takipçilerimiz sayesinde 110'dan fazla köy okuluna ve dolayısıyla binlerce öğrencimize bot, mont, kırtasiye ve okulöncesi malzemeler ulaştırdık. Sayfa üzerinde bize gelen mailleri değerlendirdikten sonra yayınlıyoruz. Sayfamızda 12 bine yakın takipçimiz var. 81 ilden yardım talebinde bulunan okullarımız var. Yayınladığımız yardım taleplerini takipçilerimiz okullara kargo ile gönderiyor. Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, projeksiyon aletleri gibi ihtiyaç duyulan teknolojik aletler de okullara gönderildi. Anasınıflarına halı ve süpürge makinesi talebinde bulunan okullara da yardımseverlerin desteğiyle bunu temin ettik. Havacılık sektöründe çalışan arkadaşlarımız sayesinde 400 öğrencimize atkı ve bere seti ile 100 öğrencimize penye takımı verdik. 850 öğrencimizle uçurtma şenliği yaptık. İbrahim Çeçen Vakfının desteği ile 2 bin öğrencimize bot, mont ve atkı bere seti alındı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında inşallah ihtiyacı olan daha çok öğrencimize yardımları ulaştıracaklarını ve okullarımıza yardım gönderen tüm hayırsever, güzel kalpli insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dediler.

17 Kasım 2016 , Perşembe

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