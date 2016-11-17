Ağrı'da İnsansız Hava Aracı Kullanımına Sınırlama

Ağrı Valiliğince, güvenlik gerekçesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşları bulunduğu bölgelerde insansız hava araçlarının (drone) kullanımını yasakladı.

Ağrı Valiliğince, güvenlik gerekçesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşları bulunduğu bölgelerde insansız hava araçlarının (drone) kullanımını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kolayca temin edilen insansız hava araçlarının yasaklandığı belirtilerek, yasağa uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

Yük taşıyabilme kapasiteleri artan insansız hava araçlarının terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı kullanılabildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple terör örgütlerince gerçekleştirilmesi muhtemel bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek, kamu güvenliğini tam ve eksiksiz sağlayabilmek, bu tür hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik, kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarı çaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde drone (insansız hava aracı) kullanımı yasaklanmıştır."

Açıklamada, her türlü drone satan, satın alan, temin eden, kullanan şahısların gerekli kayıt ve tescil işlemlerini yaptırdıktan sonra en yakın kolluk birimlerine kullanım amacı, markası ve modelini bildirmek zorunda olduğu aktarıldı.

17 Kasım 2016 , Perşembe

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