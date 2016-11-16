TSK: Şırnak' ta 2 Bomba Yüklü Araç Ele Geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Atmaca 2016-39 Şehit Jandarma Er Doğan Acar-3 Müşterek Operasyonu' kapsamında Şırnak'ta 2 bomba yüklü aracın ele geçirildiğini açıkladı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Atmaca 2016-39 Şehit Jandarma Er Doğan Acar-3 Müşterek Operasyonu' kapsamında Şırnak'ta 2 bomba yüklü aracın ele geçirildiğini açıkladı. Ortaya çıkarılan sığınaklarda ise çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı madde de elegeçirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Faraşin ve Yeşilöz bölgelerinde bulunan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve Van ilinde kullanılacağı değerlendirilen bomba yüklü araçları imha etmek maksadıyla 06-14 Kasım 2016 tarihleri arasında müşterek operasyon icra edildiği belirtildi. Söz konusu operasyonda Faraşin ve Yeşilöz mahallesi bölgelerinde ortaya çıkarılan birçok sığınak/depo/yaşam alanlarında; 2 adet bomba yüklü araç, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet lav silahı, 9 adet av tüfeği, 225 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 144 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 98 adet el bombası, 36 Adet Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfek şarjörü, Kaleşnikof piyade tüfeği parçaları (El Kundağı, Dipçik Vb.), 1104 adet Doçka mühimmatı, 1416 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 14391 adet Bixi (Pkm) makineli tüfek fişeği, 1 poşet el bombası fünyesi, 59 adet av tüfeği fişeği, 3 adet Eyp düzeneği, 9 adet patlatma anahtarı, 4 adet amonyum nitrat dolu bidon (2'si patlamaya hazır düzenekli), 500 Kg amonyum nitrat, 20 adet AK-47 hücum yeleği, 1 adet roketatar hücum yeleği, 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü kılıfı, 7 adet avcı yeleği, 5 adet kamuflajlı sırt çantası, 5 adet jenaratör, 1 adet akü, 2 adet güneş paneli, 4 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet telsiz, 1 araç telsizi, 2 küçük el telsizi, drone, çok miktarda yiyecek, giyecek vb., tıbbi malzeme, örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

16 Kasım 2016 , Çarşamba

Bu haber toplam 50 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.