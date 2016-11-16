Yüzüncü Yıl Üniversitesine 'Van' Eklenecek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Battal, üniversitenin Van'da olduğunun anlaşılması için ismine "Van" eklenmesi konusunda YÖK'e yazı gönderdiklerini açıkladı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Battal, üniversitenin Van'da olduğunun anlaşılması için ismine "Van" eklenmesi konusunda YÖK'e yazı gönderdiklerini açıkladı.

16 Kasım 2016 , Çarşamba

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