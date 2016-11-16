Yüzüncü Yıl Üniversitesine 'Van' Eklenecek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Battal, üniversitenin Van'da olduğunun anlaşılması için ismine "Van" eklenmesi konusunda YÖK'e yazı gönderdiklerini açıkladı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Battal, üniversitenin Van'da olduğunun anlaşılması için ismine "Van" eklenmesi konusunda YÖK'e yazı gönderdiklerini açıkladı.
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