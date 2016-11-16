Vali Musa Işın; El Birliğiyle Terörü Yok Edeceğiz

Ağrı Valisi Musa Işın, "Bizler nasıl 15 Temmuz gecesi el birliğiyle FETÖ'yü yok ettiysek, yine el birliğiyle canımıza, malımıza, namusumuza, dinimize ve vatanımıza musallat olan bu taşeron örgüt PKK'yı da yok etmek zorundayız.

Ağrı Valisi Musa Işın, "Bizler nasıl 15 Temmuz gecesi el birliğiyle FETÖ'yü yok ettiysek, yine el birliğiyle canımıza, malımıza, namusumuza, dinimize ve vatanımıza musallat olan bu taşeron örgüt PKK'yı da yok etmek zorundayız. Yoksa biz daha çok can kaybederiz." dedi. Vali Işın, Patnos'ta bir restorandaki toplantıda bir araya geldiği kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren vatandaşlarla buluştuğunu belirtti. Amaçlarının vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Işın, "Devletimiz ile halkımız arasındaki duvarları ve perdeleri kaldırmaktır. Memleketimizdeki problemleri, ihtiyaçları, yapmamız gerekenleri vatandaşlarımızla çözüp ihtiyaçları karşılamaktır." diye konuştu. Dünyada Müslümanların kanının döküldüğüne işaret eden Işın, şunları söyledi: "Türkiye'de 32 senedir PKK denen illet var. Bizler nasıl 15 Temmuz gecesi el birliğiyle FETÖ'yü yok ettiysek, yine el birliğiyle canımıza, malımıza, namusumuza, dinimize ve vatanımıza musallat olan bu taşeron örgüt PKK'yı da yok etmek zorundayız. Yoksa biz daha çok can kaybederiz. Çocuklarımız kandırılır, evimiz yanar, ciğerimiz yanar ve daha çok evimize ateş düşer. Biz aklımızı kullanalım. Bize zarar veren kim olursa olsun isterse evladımız olsun, onun karşısında dik durmamız lazım."

Işın, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün teröristlerce makam odasına el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit edildiğini anımsatarak, "Geçen Gün kaymakam şehit edildi. Diyarbakır da 11 tane Kürt kardeşimiz şehit edildi. Siz bu güne kadar Batılılardan 'ey PKK, ey HDP’liler siz niye bu masum insanları öldürüyorsunuz' dediklerini duydunuz mu? Ama tehdide geldi mi hepsi sıraya giriyorlar, Türkiye'yi tehdit ediyorlar." ifadesini kullandı. "Biz bu ülkenin evlatlarıyız, etimiz tırnağımız bir" diyen Işın, konuşmasına şöyle devam etti: "Siz hiç PKK ve HDP’nin 'bu haklarımız elimizden alınmış, bizler bunu istiyoruz' diye bir şey duydunuz mu. Ara sıra bu partililerle bir araya geliyor ve konuşuyoruz. Onlara soruyorum ya Allah rızası için siz ne istiyorsunuz. Susup kalıyorlar. Çünkü vallahi cevap veremiyorlar. Eskiden bahane üretiyorlardı. Bu hükümet bu tür bahaneleri ellerinden aldı." Toplantıya, vali yardımcıları Ejder Demir ile Mehmet Soğukpınar, Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

16 Kasım 2016 , Çarşamba

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