 

22 Kasım 2016

Vali Işın, Kız Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Ağrı Vali Musa Işın, “Pansiyonum Güzel Evim” projesi kapsamında Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Ağrı Valiliğinin desteğiyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Pansiyonum Güzel Evim" projesi kapsamında, YBO ve pansiyonları ziyaret ederek öğrenci istek ve talepleri dinleniyor. Vali Musa Işın, bu defa Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencileri ziyaret ederek kız öğrencilerle sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ve okul yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Vali Işın, kız öğrencilerin sorunlarını dinledi. Kız öğrencilere nasihatlarda bulunan Vali Işın, "Her zaman sizin yanınızdayım. Size kapım her zaman açıktır. Ne zaman isterseniz gelin ama okulunuzu bitirin ve devletinize, milletinize ve kendinize faydanız olsun" dedi.

Vali Işın, daha sonra kız öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Öğrencilerin istediği üzerine kitaplarını imzalayan Vali Işın, kız öğrencilerle fotoğraf çektirmesinin ardından pansiyondan ayrıldı.

16 Kasım 2016 , Çarşamba Bu haber toplam 125 defa okundu.
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