İhraç edilen öğretmen sayısı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 30 bine yakın öğretmenin bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini söyledi.

"Milli Eğitim Bakanlığında 30 bine yakın öğretmenin ilişiği kesildi" diyen Yılmaz, şunları kaydetti: "Sadece bankaya para yatırdı, okuluna gitti diye atmadık.

"ÖRGÜTLE İLİŞİĞİ YOKSA GÖREVİNE İADE EDİLİR"

Terör örgütü ile ilişiği yoksa görevine iade edilir. PKK'lıların kimi ihraç edildi, kimi iade edildi, kimisi de disiplin işlemi devam ediyor. Eğitim-Sen 120 bin üyesi var. Soruşturma konusu olan 10 bin kişi. Öğrencinin eğitim alma hakkı var. Öğretmenin yeri sınıftır.''

"ÖZGÜR İNSAN İSTİYORUZ"

Dindar nesil yetiştirilmesiyle ilgili soru üzerine Yılmaz, "Özgür insan istiyoruz. Vicdanı, Allah korkusu, hak, hukuk bilmekle alakalı eğitim her şey değildir, çok şeydir" şeklinde konuştu.

ASKERİ BİRLİKLERİN TAŞINMASI

Askeri birliklerin taşınmasından sonra bu arazilerin ne olacağına ilişkin Bakan Yılmaz, "Taşınan silahlı kuvvetlerinin yerine ticari tesis değil kamu ve yeşil alan olacak. Bizde liselere talibiz" diye konuştu.

FATİH PROJESİ

Fatih projesine ilişkin Bakan Yılmaz, ''Şu ana kadar 2 milyar 740 milyon TL harcandı. 432 bin etkileşimli tahta almışız. Hedefimiz 637 bin. Tamamlanma oranı yüzde 68. Altyapı bir milyon 64 bin noktaya internet götürmüşüz. Hedefimiz bir milyon 520 bin. Tamamlanma oranı yüzde 70. Bir milyon 400 bin tablet bilgisayar dağıtmışız. 10 milyon 600 bin dağıtmayı hedefliyoruz. Tamamlanma oranı yüzde 19-20" dedi.

15 Kasım 2016 , Salı

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