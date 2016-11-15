Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Aralık'ta Ağrı için doğalgaz ihalesine çıkılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Ağrı'ya doğalgaz götürülmesi için Aralık ayında ihaleye çıkılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Ağrı'ya doğalgaz götürülmesi için Aralık ayında ihaleye çıkılacak. EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz ulaşmamış 5 il arasında bulunan Ağrı ve Tunceli için temmuz ayı itibariyle ihale sürecinin yeniden başlatıldığı ve 6 firmanın yeterlilik başvurusu yaptığı belirtildi. Aralık ayı içinde söz konusu iller için doğalgaz dağıtım ihalesi yapılacağı bildirildi. Türkiye'de 300’ün üzerinde ilçede doğalgaz kullanıldığı, EPDK tarafından yapılan dağıtım bölgesi genişletmeleri kapsamında, 2005'ten bu yana toplam 136 ilçenin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alındığı ifade edildi. EPDK'nın, Bakanlar Kurulu kararı kapsamında nüfusu 10 binin üzerinde olan toplam 34 ilçe için de genişletme işlemlerine devam ettiği ve bu ilçelere 2017 yılı içinde doğalgaz verilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Nüfusu 20 binin üzerinde olan toplam 53 ilçe için alınan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca da bu ilçelere doğalgaz ulaştırılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ ve EPDK tarafından ön hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

15 Kasım 2016 , Salı

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