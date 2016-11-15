Doğubayazıt’taki TUHAYD-DER), Kanun Hükmü Kararnameyle mühürlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAYD-DER), Kanun Hükmü Kararnameyle mühürlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAYD-DER), Kanun Hükmü Kararnameyle mühürlendi. Akşam saatlerinde kaymakamlık görevlileri ile çok sayıda polis, dernek binasına giderek kapatma kararını tebliğ etti. Büyük Ağrı Caddesi üzerinde bulunan Tutuklu ve Hükümlüler Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kararın tebliğ edilmesinin ardından kapısına mühür vuruldu. Mühür işlemi sırasında caddede geniş güvenlik önlemi alındı.

15 Kasım 2016 , Salı

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