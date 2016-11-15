AK Parti Ağrı Milletvekili Gökçe, Diyadin'de

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirmenin yapıldığı Diyadin Belediyesinin çalışmalarını inceledi. İlçede partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra kaymakamlığı ziyaret eden Gökçe, Diyadin Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Mekan Çeviren ve Belediye Başkan Yardımcısı Salih Yaşar'ı tebrik etti. İlçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Gökçe, Diyadin ilçesinde termal Su ve seracılığın gelişmesi noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Diyadin halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Gökçe, "Asfalt ve parke taşı döşemesinde ciddi mesafe kaydedilmiş. İlçeye yeni bir otogarın yapılması planlanmaktadır. Çok heyecanlı ve özverili bir ekibin iş başına geldiğini gördük. Bundan böyle Diyadin'de çukur siyasetinin yerini hizmet siyasetinin aldığını söyleyebiliriz. İnşallah bizler de elimizden geldiğince projelerine destek olacak ve tüm desteğimizi vereceğiz. Halkımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

Gökçe'ye, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca ve partililer de eşlik etti.

15 Kasım 2016 , Salı

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