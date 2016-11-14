Ağrı'da, "Sezai Karakoç ve Diriliş Ruhu" konulu söyleşi düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi tarafından Mehmet Salih Akdoğan Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sezai Karakoç ve Diriliş Ruhu" konulu söyleşiye Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Hanifi İspirli konuşmacı olarak katıldı.

İspirli, söyleşide Sezai Karakoç'un hayatı, kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verdi.

Söyleşinin sonunda Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer tarafından İspirli'ye plaket verildi.

Söyleşiye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Balkis, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Ağrı İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Tekin Ergül, AK Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İkbal Gülçin ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

14 Kasım 2016 , Pazartesi

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