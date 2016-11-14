Patnos'ta öğrencilere Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı

Patnos Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilere Kur'an-ı Kerim meali ve İslam ilmihali dağıtıldı.

Patnos Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilere Kur'an-ı Kerim meali ve İslam ilmihali dağıtıldı. Okulun, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Mahmut Bora ve Sümeyra Çoşkun'un Diyanet İşleri Başkanlığından öğrenciler için İslam ilmihali ve Kur'an-ı Kerim meali, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Eskin'in de katılımıyla öğrencilere hediye edildi. Eskin, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenlere gayretlerden dolayı teşekkür ederek, "(Sizden, hayra davet eden, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.) Ayeti kerimesi de bu noktada önem teşkil etmektedir. Dinimizi öğrenmek, öğretmek bizler ve sizler için önemli olmakla birlikte türlü hurafelerden kaçmak, hak ile batılı birbirinden ayırt etmek gerekmektedir." dedi. Öğretmenlerden Bora da Hazreti Muhammed'in "Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir" sözüyle yola çıktığını belirterek, "Ben de hayra vesile olmak istedim. En doğru ve sağlıklı bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı kitaplardan elde edileceğini düşüncesiyle oradan talep ettik. Ahlak ve din kültürünün yerleştiği toplumlarda huzur ve sükun her zaman önde olacak." ifadelerini kullandı.

14 Kasım 2016 , Pazartesi

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