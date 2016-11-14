Ağrı'da PYD/YPG Operasyonu

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen F.A. ile diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, F.A, E.A, Ç.A. ve S.A. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ç.A. ve S.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, F.A. ve E.A. isimli 2 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

14 Kasım 2016 , Pazartesi

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