Geçtiğimiz Nisan ayında 9 ay hapis cezası alan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Raid Salah açlık grevine başladı

Avukat Muhammed İğbariyye, yaptığı açıklamada, bugün Salah'ı ziyaret ettiğini ve kendisine İsrail hapishanelerinde mahkumlara yönelik muameleyi protesto etmek amacıyla bugünden itibaren açlık grevine başlama kararı aldığını ilettiğini söyledi.

İğbariyye, hapishane idaresinin Salah'ın açlık grevine başlamaması için tek kişilik hücresine ilk defa kitap girişine izin verdiğini ancak Salah'ın açlık grevinde ısrarcı olduğunu kaydetti.

Salah'ın açlık grevi kararı almasına "Hapishane idaresinin tutuklulara yönelik muameleleri, hücre hapsinde olanlara kitap yasağı getirilmesi, Salah'ın tutuklu bulunduğu 6 ay süresince 10 defa odasının çok titiz bir şekilde aranması ve bu süre içinde yazmış olduğu 4 kitaba el konulmasının" sebep olduğu belirtildi.

İğbariyye, Salah'ın tutukluluk şartlarının "zor" olmasına rağmen maneviyatının yüksek ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

"Şiddete teşvik" suçlamasıyla 9 ay hapis cezasına çarptırılan Salah, mayıs ayından beri Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tutuluyor. Mizan İnsan Hakları Merkezi yetkilileri, hapishane idaresinin Salah için önce bir aylık tecrit uygulamasına karar verdiğini ancak beş aydır uzatılan bu uygulamanın sürekli hale getirildiğini ifade ediyor.

13 Kasım 2016 , Pazar

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